В Москве умер писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник и телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за "тяжелого заболевания", пишет Mash.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Среди популярных персонажей, придуманных им - Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского, в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". Его произведения переведены более чем на 25 языков.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией "Союзмультфильм", обвиняя ее в нарушении авторских прав.