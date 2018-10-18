Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко

Причины смерти пока не сообщаются. Музыканту был 31 год

Фото: facebook.com/singer.nensi

В четверг утром, 18 октября, умер лидер знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко. Артисту был 31 год. О смерти Сергея сообщил его отец на своей странице в Facebook.

Сергей Бондаренко скончался в 04:04 утра. О причинах смерти солиста группы пока не сообщают, но отмечают, что она не связана с несчастным случаем.

Отметим, что группа "Нэнси" была создана в 1992 году Анатолием Бондаренко в городе Константиновка Донецкой области. Коллектив прославился благодаря своему главному хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший.

Сергей вошел в состав группы в 2000-х годах, практически став новым фронтменом коллектива. В декабре 2018 года у группы "Нэнси" был запланирован масштабный концерт в киевском "Дворце спорта" с новым шоу.

Напомним, в среду, 6 июня, на 84-м году жизни умерла известная украинская режиссер Кира Муратова, которая ранее получила звание Почетного гражданина города Одессы.