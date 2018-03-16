Умер украинский режиссер Александр Павловский

Советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер на 71-ом году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ, передает УНН.

Так, некоторые СМИ сообщают, что смерть Павловского наступила внезапно от инфаркта и ни о каких серьезных болезнях режиссера ранее не было известно.

Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, затем стал режиссером-постановщиком постановщик Одесской киностудии. В 1993-1999 годах занимал должность художественного руководителя киностудии "Аркадия", с 2000 работал на различных киностудиях Москвы.

Он стал известен благодаря фильмам "В ритме танго", "Земский доктор", "Зеленый фургон". Также он был автором выпусков для детского юмористического киножурнала "Ералаш".