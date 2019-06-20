Умер журналист Комаров, которого жестоко избили в Черкассах

Сегодня ночью, 20 июня, скончался Вадим Комаров - журналист, которого жестоко избили в Черкассах.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - сообщил Томиленко.

Он подчеркнул, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Комарова.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - подчеркнул председатель НСЖУ.

По его словам, физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне, а системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

"НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - подчеркнул Томиленко.

Как сообщалось, неизвестный напал на Комарова 4 мая около 9:00 утра на одной из улиц в центре Черкасс. С тяжелыми телесными повреждениями пострадавший был доставлен в больницу. Личность нападавшего устанавливается.

Открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.