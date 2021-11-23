Умер знаменитый украинский дирижер

Ушел из жизни профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Ему было 83 года.

"Один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорович Власенко ушел в иной мир. Три года назад маэстро отметил 60-летие творческой деятельности", - говорится в сообщении Национальной оперы.

Аллин Власенко - заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского. Дирижером Государственного симфонического оркестра Украины он стал в 1966 году. Затем преподавал в Киевской государственной консерватории и сформировал собственную дирижерскую школу.

В репертуаре Власенко - более полусотни спектаклей.

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