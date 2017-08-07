В воскресенье, 6 августа, в Днипре умерла известный волонтер группы "Вокзал- Днипро" Людмила Таран. Об этом сообщила основатель "Вокзал-Днипро" Наталия Хазан на странице группы в Facebook.

"Шок. Сегодня умерла Людмила Таран. Легла спать и не проснулась", - написала Наталия в группе.

Девушке было всего 37 лет. Ее обнаружили дома, без насильственных признаков смерти. У Людмилы остался несовершеннолетний сын.

Виталий Дейнега, основатель проекта "Вернись живым", написал пост у себя на странице:

"Вот я не знал эту девушку, но половина ленты говорит, что она была очень светлым человеком, и мир без нее стал хуже. Она была волонтером, помогала бойцам, умерла вчера во сне. Думаю, что она заслужила свое место в вашей ленте. Хочется, чтобы мы больше говорили о хороших людях".