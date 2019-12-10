Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Ушла из жизни 61-летняя шведская певица, композитор, автор песен, солистка поп-рок-дуэта Roxette Мари Фредрикссон.

Об этом сообщает Mirror.

"Мы с прискорбием должны сообщить, что одна из наших самых выдающихся и самых любимых артисток ушла из жизни. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря", - говорится в сообщении.

Как отмечается, певица умерла после продолжительной болезни. В 2002 году у нее обнаружили опухоль мозга, которую позднее успешно удалили. В течение нескольких лет артистка проходила реабилитацию.

Во время лечения она получила определенные повреждения мозга и связанные с этим ограничения, такие, как потеря возможности читать и считать, полная потеря зрения на правый глаз и частичная потеря двигательной активности правой стороны тела.

Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи запланированного альбома Roxette "The Pop Hits". Ее коллега по дуэту Пер Гессле сам исполнил все песни, однако Мари все же нашла силы для исполнения бэк-вокальной партии в единственном сингле "Opportunity Nox".

У певицы остались двое детей - 26-летняя дочь Джозефина и 23-летний сын Оскар.