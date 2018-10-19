УПЦ КП: лавры неизбежно будут переданы Украинской церкви

"Украинские святыни точно так же должны принадлежать Украинской церкви, как российские святыни принадлежат Российской церкви", - заявили в КП

В будущем лавры будут переданы Украинской церкви, потому что сейчас они принадлежат государству. Такое мнение высказал архиепископ Евстратий Зоря в чате Главреда.

"Что касается лавр, то они, как имущественные комплексы, принадлежат государству и были только переданы в пользование монастырям Московского патриархата", - рассказал Зоря.

По его мнению, в "исторической перспективе" украинские святыни должны принадлежать Украинской церкви, точно так же, как "святыни в России принадлежат российской церкви, а святыни в Румынии - румынской церкви".

Сам процесс передачи лавры, уверяет Зоря, будет "проходить без насилия" и не приведет к никаким негативным последствиям для церкви и Украины.

"Возможно, это произойдет через год, три, пять или десять. Это не важно. Важно, чтобы все понимали, что это неизбежно", - подчеркнул архиепископ.

Что касается способа передачи комплексов, то Зоря считает, что это произойдет "путем добровольного решения большинства монахов монастырей".

Ранее Минкульт заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры - субъекты национального значения, которые не могут передаваться в собственность, а, значит, они лишь арендованы УПЦ МП на 50 лет. Более того, Почаевская лавра могла передаваться УПЦ МП с нарушениями законодательства.