УПЦ МП требует, чтобы константинопольские экзархи покинули Украину

Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата требует, чтобы экзархи, назначенные Константинопольским Патриархом, покинули "каноническую территорию" УПЦ МП.
Соответствующее заявление было объявлено после заседания, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
Отмечается, что во время заседания Синода назначение Константинопольским Патриархатом экзархов в Киев было названо "грубым вмешательством" во внутренние дела Украинской Православной Церкви и нарушением ее канонической территории.
"Соответственно, Синод УПЦ призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории", - говорится в сообщении.
"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - говорится в решении Синода.
В УПЦ МП отметили, что "их деятельность антиканоническая и нарушает межконфессиональный мир в Украине".
Сообщается, что епископату УПЦ принято приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
Члены Священного Синода призвали клир, монашествующих и верующих УПЦ МП усилить свои молитвы за сохранение единства Святого Православия.