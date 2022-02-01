УПЦ в США оголосила місійну подорож в Україну для молоді

Молоді добровольці із США, які зголосились на поїздку в Україну, проводитимуть час з дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю та обмеженими можливостями, граючи з ними в навчальні ігри, проводячи олімпіади з дітьми з інвалідністю. Поїздка триватиме із 8 по 18 серпня 2022 року. Про це повідомив архиєпископ УПЦ США Даниїл (Зелінський) у Фейсбук.

«Студентська місійна поїздка на допомогу дитячим будинкам в Україні — це служіння Української Православної Церкви США. Ми сподіваємося надати допомогу та заспокоїти дітей-сиріт із дитячих будинків з особливими потребами в країні, яка наразі не має для цього коштів. Своїми діями ми сподіваємося показати обличчя Христа цим дітям, їхнім опікунам, їхнім вихователям та всім, з ким ми стикаємося, і цим утверджувати Святу Православну Віру серед народу України», – йдеться на сайті Місії, повідомляє ДФУ.

«Ми молимося, щоб, пропонуючи щоденні молитовні служби, а також нашу любов і працю, ми наблизили не тільки себе, але й усіх причетних до Христа, нашого Бога. Ця місія також покликана надати молодим дорослим можливість поглибити та дізнатися про свою віру через правдиве християнське свідчення, паломництво, спілкування та любов», — зазначають в УПЦ США.

Добровольці зі Штатів допомагатимуть дітям із особливими потребами в Україні. Також вони допомагатимуть дітям під час їжі та лікувальної фізкультури, співаючи, виконуючи короткі п’єси та спеціальні проєкти, такі як навчання дітей основним навичкам садівництва. Заняття призначені для дітей із множинними вадами, такими як: лейкемія, фізичні деформації, синдром Дауна та розумові відхилення.

Перебуваючи в Україні, команда з добровольців має можливість відвідати історичні місця та здійснити екскурсію столицею – Києвом.

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