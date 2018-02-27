Уровень заболеваемости корью в Украине не снижается, - МОЗ

Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, хотя о снижении уровня заболеваемости говорить рано.

19-25 февраля на корь в Украине заболело почти 800 человек: 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на прошлой неделе, - сообщил на брифинге директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, информирует "Украинская правда".

"Можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, а о стабилизации процесса", - сказал он.

По словам Курпиты, с начала года корью заболели 5 тыс. 839 украинцев 1 тыс. 981 взрослый и 3 тыс. 857 детей. Почти 4 тыс. пациентов госпитализировали.

В течение последней недели зафиксировали еще один, 7-й, случай смерти из-за осложнений от кори в 2018 году. Умер новорожденный ребенок в Одесской области, который прожил всего несколько часов после рождения.

Больше всего пациентов умерло именно в Одесской области - пятеро. Больше всего заболело людей в Ивано-Франковской области - 1 тыс. 294 больных, Закарпатской - 980, Одесской - 965, Черновицкой - 594 и Львовской - 411 пациентов.

Меньше больных - в Черниговской и Харьковской (по 3), Сумской и Луганской (по 4), Черкасской и Херсонской (по 14 случаев).

В 2017 году уровень плановой вакцинации вырос вдвое по сравнению с 2016 годом.

Вакцинировали 93,3% детей до 1 года и 90,7% 6-ти лет.

По состоянию на 22 февраля прививкой охватили 76,2% детей, в свое время пропустили первую дозу КПК, и 80,9% тех, кто не получил своевременно вторую дозу КПК. Осталось около 158 тысяч доз вакцин.

Напомним, 20 февраля, в Одесской области лабораторно подтвердили два летальных случая с детьми от осложнений в результате заболевания корью в феврале 2018 года. С начала 2018 года в Украине от осложнений кори умерло семь человек.

Как известно, в Украине продолжается вспышка кори - одного из самых заразных заболеваний, известных в мире. За 2017 год зафиксировано 4782 случая заболевания корью. Лекарства от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.

Корь легко передается от человека к человеку. Сначала больной испытывает признаки обычной простуды: насморк, температуру, кашель, примерно через неделю появляется сыпь (сначала на голове, далее - на верхней и нижней частях туловища). Среди осложнений, которые вызывает корь, - поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения.