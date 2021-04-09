Уряд частково легалізував в Україні медичний канабіс

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Відповідну постанову від 7 квітня опублікували на урядовому порталі в п'ятницю, 9 квітня.

У документі зазначено, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, який імітує дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів, - сказано у документі.

Як зазначає "Українська правда, торік народні депутати публічно оголосили, що законопроект для легалізації медичного канабісу не потрібен. Для цього достатньо постанови Кабінету міністрів, яка переносить коноплі зі списку заборонених речовин в список контрольованих.

Які медичні препарати з канабісу легалізували в Україні

Наразі в постанові зазначено два препарати на основі канабісу: "Набілон" - застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти); "Набіксімолс" - для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі.

За словами голови благодійної організації "100% Життя" Дмитра Шерембея, препарати, які включені до цього переліку, коштують дуже дорого - 2055 та 640 доларів США. Крім того, в своїй основі вони містять лише хімічну копію канабісу.

"Постанова Кабінету міністрів легалізує ввезення в Україну лише двох препаратів, які містять хімічну копію канабісу, та геть лишає пацієнтів надії на ліки з канабісу. Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки із неї коштуватимуть 20 доларів, замість 600 та 2000 - як це відбувається із Дронабінолом та Набіксімолсом, зазначеними в постанові? Це нагадує мені, як зробити штучний бензин та продавати його за 600 доларів за літр, у той час, коли є нафта, та з неї можна робити бензин за доллар", - пояснив Шерембей.

Голова організації також зауважив, що до короткого списку не увійшов препарат "Епідіолекс" - це ліки від фармрезістентної епілепсії. Їх потребує 18 тисяч дітей в Україні.

На думку Шерембея, ця постанова лобіює інтереси окремих фармкомпаній.

"Це чисто лобістські дії МОЗ, які відстоюють в Україні інтереси лише двох виробників, замість того, щоб дозволити усім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу", - розповідає очільник організації.

При цьому заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко стверджує, що виробники лікарських засобів, які містять у своєму складі ізольований канабідіол, можуть звертатися за реєстрацією до Державного експертного центру.

Як пояснив Іващенко, "Епідіолекс" - це торгова назва лікарського засобу який містить у своєму складі ізольований канабідіол. Відповідно до Постанови, всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини.

Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються.

Виробники "Епідіолексу" уже можуть звертатися до Державного експертного центру для отримання реєстрації, пояснив чиновник.

Яка різниця між медичним і рекреаційним (наркотичним) канабісом

Медичний канабіс - це лікарський засіб, який має знеболювальний, релаксуючий та протисудомний ефекти.

Такі пігулки, суспензії, спреї або суцвіття застосовуються лише за призначенням лікаря. Наразі кількість хворих в Україні, яким потрібні препарати на основі медичного канабісу, складає 2 мільйони людей.

Рекреаційний канабіс або рекреаційна марихуана, у свою чергу, це канабіс та його складові елементи, які використовуються без медичного обґрунтування і терапевтичного супроводу. Зазвичай використовується як легкий наркотик для отримання короткострокового задоволення завдяки психоактивним речовинам, які входять до його складу.

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