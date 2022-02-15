Уряд Індії рекомендує своїм студентам тимчасово виїхати з України

Посольство Індії в Україні продовжить роботу у звичайному режимі

Уряд Індії надав рекомендацію своїм громадянам в Україні, зокрема студентам, тимчасово залишити країну. Повідомлення надійшло на тлі ескалації напруженості на українсько-російському кордоні.

«Громадянам Індії також рекомендується уникати будь-яких поїздок в Україну та подорожей всередині країни. Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні, аби посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби», – цитує видання повідомлення МЗС Індії.

У заяві додано, що посольство Індії продовжить роботу у звичайному режимі, «щоб надавати усі послуги громадянам Індії в Україні».

Нагадаємо, Канада вивезла з України частину своїх військових в інші країни Європи.

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