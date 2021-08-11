Уряд продовжить адаптивний карантин до 1 жовтня - Шмигаль

Уряд продовжить до 1 жовтня адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - заявив Шмигаль.

За його словами, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

"Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі", - додав Шмигаль.

Зростання захворюваності коронавірусів COVID-19 в Україні фіксується вже четвертий тиждень поспіль, відзначають експерти Київської школи економіки (KSE).

Про зроблений аналіз статистики захворювань заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За словами експерта, критична ситуація із захворюваністю на COVID-19 зараз фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Перераховані регіони дають 100% зростання госпіталізацій, а Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень в країні.