Уряд продовжив проєкт платних камер у СІЗО до квітня 2022 року

Кабмін на засіданні уряду у четвер, 9 грудня, продовжив термін реалізації експериментального проєкту платних камер у слідчих ізоляторах (СІЗО) до 22 квітня 2022 року.

З початку реалізації проекту послугою скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тисяч гривень. Завдяки реалізації проекту відремонтовано 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць. Про це йдеться у пояснювальній записці до відповідного проєкту постанови.

Всього в українських СІЗО в рамках проєкту вже обладнали 43 камери з поліпшеними побутовими умовами, повідомили у міністерстві юстиції.

У травні 2020 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в українських слідчих ізоляторах запустили функціонування платних камер із поліпшеними умовами.

Міністерство юстиції спільно з депутатами Ради висунуло ініціативу із розпродажу "заморожених" в'язниць.

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