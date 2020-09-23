Уряд створив Український центр транспланткоординації

Кабмін підтримав проект розпорядження щодо створення Українського центру транспланткоординації, що дозволить до кінця цього року провести понад 100 операцій. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"Проектом розпорядження Кабміну було прийняте рішення про утворення спеціалізованої установи Український центр транспланткоординації. Головною його функцією буде координація та поєднання зусиль усіх закладів, які надають медичну допомогу у сфері трансплантації", - сказав Іващенко.

За його словами, це дозволить до кінця 2020 року забезпечити проведення в України понад 33 трансплантацій нирки, 3 трансплантацій серця, 3 - печінки, 84 - кісткового мозку від родинного донора та 4 від неродинного донора.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку.