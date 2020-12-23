Уряд України дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті

Кабінет Міністрів України дозволив тимчасово переміщеним особам отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Кабмін, зокрема, вніс зміни до порядку надання у тимчасове користування житлових приміщень із фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, якими спростив отримання житла.

Тепер переселенці зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, як це було до цього часу. Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщеної особи немає можливості забрати його особисто.

Зміни також передбачають, що органи місцевого самоврядування визначатимуть додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.