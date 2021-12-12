Уряд України запускає електронні черги для перетину кордону

Кабінет міністрів дав старт новому експериментальному проєкту «Електронна черга перетину кордону», який дасть змогу заздалегідь бронювати час для оформлення документів у пунктах пропуску, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Пройти оформлення на кордоні скоро можна буде у зручний час. Цього тижня уряд дав старт експериментальному проекту «Електронна черга перетину кордону». Завдяки такій ініціативі можна буде забронювати час оформлення в пунктах пропуску. Також для поліпшення комфорту будуть створені нові зони очікування», – написав Шмигаль у фейсбуці 12 листопада.

Він зазначив, що введення «електронної черги» сприятиме зменшенню черг із автомобілів на кордонах, заощадить час для бізнесу, а також поліпшить імідж України.

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