Уряд закрив ще 10 пунктів пропуску через держкордон

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове закриття ще 10 пунктів пропуску через державний кордон.

Відповідну пропозицію вніс на розгляд уряду в середу, 15 квітня, міністр внутрішніх справ Арсена Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прошу підтримати зміни до 288-ї постанови щодо розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон... Зокрема, ми пропонуємо закрити пукти пропуску Устилуг, Хмільниця, Грушів, Угринів, Солотовино, Кельменці, Брониця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни. Це автомобільні пункти пропуску, а подекуди автомобільні і пішохідні", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, раніше державний кордон України можна було перетнути власним автотранспортом через 19 пунктів пропуску.

