Уряд звільнив заступника Уруського, котрий керував авто п'яним

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 21 січня звільнив Віталія Немілостівого - заступника віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра", - заявив він.

20 січня в ЗМІ було оприлюднено відео з камер поліцейських, які зупинили авто Немілостівого через підозру в керуванні авто в нетверезому стані. Чиновник при спілкуванні з правоохоронцями зразу заявив, що є заступником міністра, намагався віддати їм ключі та пішки піти додому.

Поліцейські намагалися скласти щодо нього протокол, але Немілостівий вчинив штовханину.

Патрульна поліція в Facebook також розповіла деталі інциденту, але не вказала імені порушника.

"Нещодавно пізно вночі, на вулиці Жилянській, екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп'яніння", - заявили правоохоронці.

Водій відмовився проходити тест на стан алкогольного сп'яніння, закинув до салону службового автомобіля ключі від свого авто та повідомив, що він йде.

На прохання залишатися на місці той не реагував, почав погрожувати посадою, штохвати патрульних і шарпати їх за одяг.

Після оприлюднення скандального ролику прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд на позачерговому засіданні звільнить Немілостівого.

Немілостівий був народним депутатом VII скликання, секретарем Комітету ВРУ з питань промислової та інвестиційної політики, членом спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України був призначений у серпні 2020.



