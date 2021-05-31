Усі області України залишаються у "жовтій" зоні - МОЗ

На сьогодні, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі регіони та м. Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 31 травня в Україні у всіх областях та в м. Києві встановлений жовтий рівень епідемічної небезпеки.

За даними МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок із киснем.

У Києві, станом на 30 травня рівень госпіталізацій становив 19,5 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок із киснем - 16,3% при граничному показнику 65%.

Також протягом останніх трьох діб коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менше встановленого показника 20% у Києві, Вінницькій, Луганській, Кіровоградській та Одеській областях.

Відсоток від епідемічного порогу менше 50% у Києві, Закарпатській Полтавській та Хмельницькій областях.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.