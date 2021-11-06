Усі послуги на порталі "Дія" призупинять в ніч на 7 листопада - Мінцифри

Замовлення послуг та документів на порталі "Дія" буде недоступне в ніч на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 у зв'язку з тим, що "Дія" переїжджає до нового датацентру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Міністерство закликає згенерувати необхідні документи, зокрема COVID- сертифікат, наперед. "Сертифікат у програмі буде доступний постійно, а сертифікат, створений на порталі, можна завантажити в телефон, додати до програми YourWallet або роздрукувати", - наголошується в повідомленні.

"Якщо ви отримали СOVID-сертифікат у застосунку заздалегідь, він залишиться і працюватиме, але ви не зможете його замовити знову в цей проміжок часу (у ніч на 7 листопада. - Ред.). Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах у всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID- сертифікат та успішно відлетіти з країни", - запевнили в Міністерстві.

На сторінці у соцмережі Facebook Мінцифри пояснило: "Якщо у вас у застосунку вже є COVID-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте у цей час з "Дії". З 7 години ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичайному режимі".

Міністерство пояснило, що "Дія" переїжджає до нового датацентру та збільшує потужності, щоб впевнено справлятися з навантаженням та надавати якісний сервіс десяткам мільйонів українців у будь-який час. "Це важливий технічний апгрейд. Він забезпечить стабільність роботи, дасть змогу підключати більше послуг і витримувати великі навантаження, коли мільйони українців використовують Дію", - йдеться в повідомленні.