USAID дасть Україні холодильники для перевезення вакцини Pfizer

Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні холодильники для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Укрінформ.

"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює посольство, USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг у відповідь на запит українського Уряду. Йдеться про доставку перших понад 100 тисяч доз вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Своєю чергою, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що перші партії вакцини за контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.