Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и почему в этот день не пользуются ножом

Сегодня, 11 сентября, по церковному календарю православные христиане празднуют усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, или, как праздник называются в народе, - "Головосека".

Церковь почитает его за то, что именно Иоанн Креститель возвестил о том, что грядет приход Христа.

Предтечей Иоанна Крестителя называют потому, что он предшествовал Христу, то есть готовил людей к принятию Сына Божьего на земле. Крестителем - так как крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Стоит отметить, что Усекновение главы Иоанна Предтечи - это скорее не праздник, а почитание памяти пророка.

Иоанн Предтеча был известен в народе не только как Креститель, но и как помощник в лечении болезней глаз, о чем и молились ему в этот день

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история

Голову Иоанну Крестителю отрубили по приказу правителя Галилеи Ирода. Пророк осуждал царя за неправедную жизнь, поэтому его и возненавидела жена Ирода Иродиада.

Как-то во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько угодила царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу. По наущению матери Саломея потребовала подать ей на блюде голову Иоанна Крестителя, что и было сделано.

Одна из традиций праздника - приготовление угощений для нуждающихся. Также в это день верующие идут на литургию, чтобы почтить память мученика Иоанна. На утренней молитве просят прощения за все грехи.

Считается, что у человека, который постится в этот день, исполнится самое сокровенное желание.

Это день строгого поста, поэтому запрещено есть не только мясное и молочное, а даже рыбу. Считается, что, проведя этот день на хлебе и воде, можно просить Бога об исцелении.Приметы на Усекновение

В народе верят, что встретить 11 сентября, то есть на Усекновение, белую собаку - это хороший знак, ведь это животное предвещает вам достаток и благополучие.

Считается, что если на Усекновение за вами увязалась белая собака, это сам Иоанн Креститель благословляет на удачу. При этом четвероногого обязательно нужно угостить чем-либо.

Если в этот день слышен гром - это предвещает долгую и теплую осень.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день:

- это день строгого поста, поэтому запрещено есть не только мясное и молочное, а даже рыбу. Считается, что, проведя этот день на хлебе и воде, можно просить Бога об исцелении болезней;

- держать в руках что-либо острое, в этот праздник верующие даже не нарезают хлеб, а ломают его. В народе говорят: "Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется";

- в этот день не варят борщ,- это считается грехом. Картофель варят в "мундирах"

- есть что-либо, напоминающее голову, например, капусту, яблоки, арбузы (круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя);

- особый запрет касается капусты - нельзя срезать кочаны и шинковать ее;

- под запрет попадает в этот день и красная еда, которая ассоциируется с кровью;

- не принято пить любые напитки красного цвета;

- категорически нельзы подавать что-либо к столу на блюде, ведь голову святого подали Саломее именно так;

- петь и танцевать: связано это с танцем Саломеи, падчерицы Ирода, по просьбе которой и был обезглавлен Иоанн Креститель;

- работать, а также заниматься домашними делами;

- ссориться, поскольку именно гнев и злоба стали причиной смерти Иоанна;

- в этот день священники не проводят обряд венчания.

- на Головосечение нежелательно начинать новые дела.

Народные приметы на Иоанна Предтечи гласят:

Считается, что с Головосечения начинается бабье лето.

- На Головосек мужик осень встречает, а баба свое бабье лето начинает.

- Иван пришел - лето красное увел.

- 11 сентября гремит последний гром. Если на Головосек сильная гроза - осень будет теплой и затяжной.

- На Ивана коренья трав наделяются целебной силой.

- Ранний вылет журавлей - на раннюю весну.

- Журавли на юг полетели - ранняя зима будет.

По материалам УНИАН, Українські Новини, РБК-Україна