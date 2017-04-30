Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олийнык

30 апреля, на 82-м году жизни скончался известный украинский поэт Борис Олийнык. Об этом сообщает Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

"Борис Олийнык: "Я тем уже горжусь, что украинец сроду ..."30 апреля в 11:00 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык", - сообщил Маслий.

"Когдато он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него", - написал Маслий.