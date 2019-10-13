Усик дебютував у суперважкій вазі із перемоги над Візерспуном

Дебютний бій українця Олександра Усика в суперважкій вазі проти американця Чазза Візерспуна тривав сім раундів, у восьмому американець не вийшов на ринг.

У ніч на 13 жовтня український боксер Олександр Усик у дебютному бою в суперважкій вазі переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом, повідомляє Sportarena.

Усик був активніший, Візерспун більше захищався, зрідка атакуючи. У сьомому раунді українець провів низку атак, після яких американець ледве встояв на ногах.

У восьмому раунді команда Візерспуна вирішила не випускати його на ринг.

Бій відбувся у Чикаго (США).

Промоутер Усика Едді Гірн повідомив перед цим поєдинком, що в разі перемоги над американцем наступний бій українець проведе за чемпіонський титул у суперважкій вазі.

"Усик обов'язковий претендент на пояс WBO, але він має продовжувати перемагати і довести, що готовий битися з чемпіонами", - сказав Гірн.

Усик почав кар'єру професійного боксера у 2013 році. Відтодівін виступав у першій важкій вазі. Українець провів 16 поєдинків, і в кожному з них став переможцем, зокрема 12 разів нокаутувавши суперника. Після цього він вирішив перейти у важчу вагову категорію.