Усик назван боксером года по версии WBA

Украинец Александр Усик назван боксером 2018 года по версии WBA (World Boxing Association), которая является старейшей международной ассоциацией профессионального бокса и одной из четырех боксерских организаций, санкционирующих боксерские поединки мирового уровня.

"Александру Усику понадобилось всего 287 дней в 2018 году, чтобы вписать свое имя в учебники истории бокса, и, кроме того, украинская звезда бокса зарекомендовал себя как лучший боксер в мире в этом году, преодолев любые препятствия, которые были перед ним", - говорится в сообщении на сайте организации.

В июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, завоевав пояса IBF и WBA. Таким образом, украинец стал первым боксером тяжелого дивизиона, который обладает одновременно четырьмя титулами престижных версий, поясом The Ring и Кубком Мохаммеда Али.

12 ноября А.Усик победил нокаутом экс-чемпиона мира по версии WBC Тони Белью в поединке за принадлежащие украинцу пояса WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 31-летнего А.Усика на профессиональном ринге 16 поединков, все из них он выиграл, причем 12 нокаутом.