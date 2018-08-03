Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

World Boxing Association назвала лучшего боксера по итогам июля. Награда досталась абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику (15- 0, 11 КО).

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

Таким образом, Александр стал лишь четвертым боксером в истории, который сумел завоевать сразу четыре пояса. Кроме него такое достижение покорилось Джермейну Тэйлору, Бернарду Хопкинсу и Теренсу Кроуфорду.

Усик стал первым абсолютным чемпионом из Украины и единственным действующим абсолютным чемпионом в профессиональном боксе.

В августе британский боксер супертяжелого веса Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) заявил о договоренности с командой украинца Александра Усика о бое.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик отказался от звания Героя Украины.