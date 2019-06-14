Усик стал обладателем российской боксерской премии

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) получил главную российскую премию "Легенда бокса".

Украинец признан лучшим боксером 2018 года, а бой с Муратом Гассиевым признан "Событием года".

Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера. Награждение состоялось в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице Майриса Бриедиса, а затем россиянина Мурата Гассиева.

Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.

Украинец должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) сорвался из-за травмы.

Будущий соперник пока неизвестен. Возможно, им станет тот же Такам, который также не проводил бой 25 мая.

Ранее сообщалось о том, что Усик планирует вернуться в ринг после травмы в сентябре. По материалам Сегодня