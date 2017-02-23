Усик: "Уверен, что поединок с Хантером будет конкурентным и зрелищным"

Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) дал комментарий относительно назначения поединка с американцем Майклом Хантером (12-0, 8 КО).

"Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, - мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной - 2012.

Я хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера. Майкл Хантер - жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO".

Отметим, что поединок состоится 8-го апреля вместе с боем Василия Ломаченко против Джейсона Сосы и Александра Гвоздика против Юнисеки Гонсалеса.

Отметим, что все трое украинских боксера сейчас тренируются в Калифорнии.

XSPORT.ua

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