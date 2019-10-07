Усик вылетел в США на дебютный бой в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вместе со своим менеджером Эгисом Климасом отправился в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе.

Украинец проведет бой против голландца Тайрона Спонга (14-0, 13 КО) 2 октября на арене Wintrust в Чикаго.

Данный бой будет промежуточным - на кону не будет чемпионских поясов.

Изначально дебютным соперником Усика в супертяжелом дивизионе должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам, однако переговоры в итоге сорвались.

Ранее был представлен яркий промо-ролик боя Усик - Спонг. По материалам: Tribuna.com /

