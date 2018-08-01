Усик: Я и так являюсь героем Украины, мне не нужны для этого звезды

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и и первый обладатель Кубка Мохаммеда Али Александр Усик на пресс-конференции в Киеве заявил, что не требует награды от государства.

- Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом поединке с Муратом Гассиевым. Это действительно ощущается, когда тебя поддерживают, когда за тебя переживают. Вам нужны улыбки, мы вам поможем - поливайте нас гадостями. Это большая победа не только моя, но и тех людей который по настоящему, искренне радуются тому, что в Украину приехал этот замечательный

Кроме того, Усик отметил, что после приезда в Украину многие люди начали выражать свои мысли, относительно его победы:

- Не надо ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Просто не мешайте мне идти путем, которым меня ведет всевышний. Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи - вот это признание, а не звезды, которые раздают кому попало. Не нужны мне никакие звезды от государства", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA в первом тяжелом весе.