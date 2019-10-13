Усик здобув перемогу технічним нокаутом у першому для себе бою в суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик у першому за кар'єру поєдинку в суперважкій ваговій категорії здобув перемогу над американцем Чаззом Візерспуном. Бій пройшов у Чикаго.

Усик переміг опонента після 7-го з 12-ти раундів. Перед початком 8-ого команда американського боксера відмовилася від продовження поєдинку, після чого українцеві присудили перемогу технічним нокаутом.

Усик повинен був провести свій перший бій у новій ваговій категорії проти голландця Тайрона Спонга, однак у 34-річного боксера напередодні бою виявили в організмі кломифен - препарат, який використовують для відновлення після прийому стероїдів.

Незважаючи на це бій вирішили не скасовувати і оперативно знайшли заміну. Проти Усика вирішив вийти Візерспун, на рахунку якого до цього поєдинку були 38 перемог (29 нокаутом) і три поразки. На старті професійної кар'єри він видав серію з 23 перемог поспіль.

Наразі на рахунку Усика 17 перемог, з них 13 нокаутом, і жодної поразки. Раніше він володів чемпіонськими поясами за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC) у першій важкій вазі.