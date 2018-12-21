Усика назвали кращим боксером року за версією ESPN

Українскій боксер Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією ESPN.

У цьому році він переміг Майріса Брієдіса і Мурата Гассієва, виграв перший сезон Всесвітньої суперсерії боксу і завоював всі найпрестижніші пояси у першій важкій вазі.

В останньому бою в листопаді він захистив всі свої пояси, відправивши в нокаут британця Тоні Беллью.

Олександр Усик є чемпіоном світу за версією WBC, WBO, IBF і WBA, володіє поясом журналу The Ring.

На нагороду претендували ще один українець Василь Ломаченко, а також Майки Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер. Ломаченко зайняв в рейтингу 2 місце.