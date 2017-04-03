Усиленные меры безопасности в украинских метрополитенах продлятся до конца "Евровидения-2017"

МВД усилило меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт- Петербурга в России в метрополитене Киева, Харькова и Днипра.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

К несению службы привлечены дополнительные наряды полиции, кинологи и бойцы Национальной гвардии.

"Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса "Евровидение-2017", - сказано в сообщении.

Нацполиция просит граждан отнестись с пониманием к усилению мер безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать работникам полиции или звонить на спецлинию "102".

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате взрыва в понедельник в метро в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 3 апреля, вметро российского Санкт-Петербурга прозвучал взрыв. По предварительным данным, взорвалось неустановленное устройство. Российские СМИ сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших из-за трагедии. Российские правоохранители рассматривают все варианты взрыва. По словам президента РФ Владимира Путина, теракт является приоритетной версией. Отметим, что Путин в момент взрыва проводил встречу с президентов Беларуси Александром Лукашенко.