Успіння Пресвятої Богородиці: звичаї, прикмети

Свято Успіння встановлене на честь події, коли Божа Матір завершила своє земне життя й переселилася в небесне житло.

Сьогодні, 28 серпня, православна церква відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне із 12 найважливіших після Великодня свят церковного року. Йому завжди передує двотижневий Успенський піст. У народі це свято ще відоме як Перша Пречиста.

Значення Успіння Богородиці: історія свята

Свято Успіння Пресвятої Богородиці присвячене закінченню земного життя святої Діви Марії та її безболісному переходу до життя вічного. За християнською традицією називається успінням, а не смертю. Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися в небесне житло.

За церковними переказами, Матері Божій під час молитви на місці вознесіння Ісуса Христа явився архангел Гавриїл і сповістив її про близьку кончину та перехід у вічність. У вказаний день апостоли, які проповідували християнство по світу, дивовижним чином зібралися в Єрусалимі біля ложа Богородиці, аби попрощатися з Дівою Марією і здійснити її поховання. Сам Спаситель в оточенні ангелів зійшов до Богородиці, щоб забрати її душу із собою.Духовний сенс свята

Назва свята - Успіння - відображає християнське ставлення до смерті. Смерть - не кінець людського існування, а сон: покійний на певний час залишає світ, щоб після загального воскресіння знову повернутися до життя.

Що неодмінно потрібно зробити на Успіння

На Першу Пречисту обов'язково слід сходити до церкви. У народі прийнято святити насіння та колоски пшениці із нового урожаю, щоб "Успіння-матінка" благословила труд селян і зберегла зібраний урожай від пожежі та дощу.

У храмі треба поставити свічку за всіх рідних і близьких. Також треба неодмінно помолитися за здоров'я найближчих людей, особливо - дітей. Предки вірили, що цього дня Матір Божа особливо чутливо дослухається до молитов за дітей. У Пресвятої варто попросити про захист, лікування й подякувати їй за заступництво.

Цього дня слід займатися доброчинністю: роздати милостиню, нагодувати голодних, а також надати допомогу нужденним. Найголовніше - дарувати радість іншим людям.

Свято Успіння найкраще провести у колі родини за урочистою трапезою. Прийнято, щоб на святковому столі був освячений хліб зі свіжого борошна. Іншу випічку не їли, поки не скуштували освяченого хліба. Вважається гріхом впустити шматок або навіть його крихти, а той, хто наступить на них, прирече себе на біду.

Парам, які планують одружитися, 28 серпня варто планувати весілля. Після свята Успіння Богородиці починається період сватання, тому хлопці надсилають до батьків обраниці сватів. За повір'ями, якщо батьки домовляться про весілля на Першу Пречисту, то молоді проживуть довге життя в мирі та злагоді.Заборони дня 28 серпня

На Успіння заборонено виконувати будь-яку роботу в городі або в будинку. Цього дня не слід лихословити, конфліктувати й сваритися, а також не думати про погане.

У це свято не можна брати в руки колючі та ріжучі предмети, навіть хліб прийнято ламати руками. Не можна й варити їжу, тому господині заздалегідь готували святкові страви. За повір'ями, ті, хто займаються готуванням 28 серпня, можуть стати бідними.

Під забороною також рукоділля та стрижка волосся.

Одна із найвідоміших заборон на Успіння Пресвятої Богородиці - не можна ходити босоніж, бо можна босими ногами зібрати всі хвороби.

Не можна цього дня надягати старе або незручне взуття, інакше подальше життя буде затьмарене різними труднощами та проблемами.

Незаміжній дівчині вранці на Успіння не можна ні з ким розмовляти. Перш ніж почати спілкуватися з рідними, дівчина повинна вмитися студеною водою, тричі примовляючи про себе такі слова: "Пресвята Богородице, ти всіх увінчала, сім'ї з'єднуєш, мені допоможи нареченого знайти. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь".Про що молитися перед іконою Успіння

У родинному колі можна прочитати молитву і попросити Богородицю про благі справи, про здоров'я та успіхи в усіх починаннях. Багато хто просить про позбавлення спокуси.

Перед іконою "Успіння Пресвятої Богородиці" християнину корисно молитися, якщо у нього є страх перед смертю. Свята Марія через будь-який свій образ допомагає лікуванню людей, а також не зійти зі шляху порятунку на життєвому шляху.Молитва до Божої Матері

У день Успіння Пресвятої Богородиці можна прочитати таку молитву:

Богородице Діво' радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах' і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Прикмети дня Успіння

Якщо до свята Успіння Пресвятої Богородиці дівчина не пригледіла нареченого - ще принаймні рік їй сидіти в дівках;

Гарна погода - до прохолодного бабиного літа;

Веселка в небі - до теплої осені;

Багато павутини - до морозної та малосніжної зими.