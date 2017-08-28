Успение Пресвятой Богородицы: традиции, запреты и приметы

Успение Пресвятой Богородицы - это праздник особенный для всех христиан, поскольку посвящен Божьей Матери. А именно: ее успению. Отмечают его каждый год 28 августа. В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая. Об это сообщают Українські Новини.

Что обязательно надо сделать на Успение:

Сходить в храм на службу

В старые времена в эти дни в церковь несли колосья пшеницы из нового урожая для освящения. Сейчас такое не практикуется. Но служба в этот день происходит особенная - торжественная и праздничная. Также надо непременно поставить свечу, вспомнив при этом всех родных и близких.

Помолиться за детей

Матерь Божья, как верили наши предки, в этот день особенно чутко прислушивается к молитвам за детей. Поэтому нужно попросить Деву Марию и о здоровье для малышей, и о том, чтобы счастливо сложилась судьба у девушек на выданье.

Раздать милостыню и накормить неимущих в этот день считается правилом. Потому что в такой день, как Успение Пресвятой Богородицы, должны почувствовать радость и защиту все люди, в том числе и те, у кого нет финансовой стабильности.

Делать заготовки на зиму не только можно, но и нужно! Считалось, что уже в ближайшее время на огороде не будет того разнообразия овощей, которое можно приготовить про запас. Особенное внимание при этом уделялось засолке огурцов.

И, конечно, в этот день можно посвататься. Принять сватов и обсудить детали предстоящей свадьбы - очень хорошая примета, которая сулит счастливую супружескую жизнь.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

* в этот день нельзя работать - ни в огороде, ни дома;

* нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя - считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;

* нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;

* на Успение нельзя ходить босиком - считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день - это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;

* нельзя ссориться с родными и близкими;

* молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут навлечь слезы Девы Марии;

* нельзя надевать старую или неудобную обувь - чтобы избежать проблем в жизни:

* если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Народные приметы на Успение

Люди давно приметили, что:

* Успение провожай, а осень встречай: время после Успения в старину называли Бабьим летом - оно продолжалось вплоть до Ивана Постного (11 сентября).

* Хорошая погода - Бабье лето будет прохладным.

* Иней на растениях в этот день сулит очень короткую осеннюю пору, а морозы наступят очень скоро.

* Появилась радуга на небе - примета к тому, что осень будет теплой.

* Много паутины - примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

* Если в день Успения очень туманно, следует ожидать большого урожая грибов, и теплое время будет еще немного радовать людей.

* Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей.

* С Успенщины не успеешь суженого присмотреть - зиму тебе в девках просидеть.

* На Успение Богородицы заканчивается летняя страда и основной сбор урожая.

* С праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.

По материалам: http://www.novosti-n.org, http://nk.org.ua