УЗ розгортає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі на найбільших вокзалах

Укрзалізниця розгортає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі на найбільших вокзалах країни.

Програма передовсім охопить міста-мільйонники та населені пункти східного регіону, розташовані поблизу лінії розмежування, а також міста південних областей.

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх. Компанія запрошує всіх охочих записуватися на тренінг у зручний час у містах проживання, уточнивши деталі у координаторів програми на місцях.

На тренінгу можна буде отримати практичні знання, а саме: навички першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних подіях чи пораненнях. Відвідувачі також отримають базові знання щодо дій при епілепсії, удавленні, утопленні, опіках, обмороженнях, травмах та при виникненні інших небезпечних для життя ситуацій.

Навчання розраховані на людей без базової медичної освіти, після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат. Рокзлад тренінгів за посиланням.

Водночас очільник УЗ Олександр Камишін зауважив, що незабаром компанія також запровадить курси цивільної оборони, посилить охорону вокзалів та запровадить доставку волонтерських вантажів для потреб армії.

Нагадаємо, напередодні Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

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