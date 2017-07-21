В 2-х областях Беларуси будут изучать украинский язык

Этнические украинцы в приграничных областях Беларуси смогут изучать родной язык

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам сегодняшних переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Эспрессо.TV.

По его словам "удовлетворению языковых потребностей украинцев и белорусов, проживающих на территориях наших стран" во время переговоров было уделено "особое внимание".

"Мне приятно было услышать, что мы продолжаем сотрудничество по изучению белорусского языка в Киевском национальном университете, открытие курсов в Ирпене, других населенных пунктах Украины. И договорились что и в Брестской и Гомельской областях украинцы получат все возможности для того, чтобы изучать украинский язык", - отметил Порошенко.