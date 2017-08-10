В 2017 году 294 абитуриента набрали максимум баллов по ВНО

294 абитуриента получили 200 балов по внешнему независимому тестированию (ВНО) в 2017 году, заявил в ходе пресс-конференции "Результаты ВНО-2017: тенденции и выводы" директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передают "Украинские новости".

По словам Карандия, 294 абитуриента набрали 200 баллов, а девятерым из них удалось получить максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Единственным предметом, по которому выпускники школ не смогли набрать максимальное количество баллов, стал испанский язык.

Карандий также привел статистику по регионам, согласно которой почти четверть абитуриентов, получивших 200 баллов, являются выпускниками киевских школ.

"В Киеве 200 балов получило 82 лица, во Львовской области - 49, Запорожской и Харьковской - по 18, Днепропетровской - 15 и Закарпатской - 14. Наибольшее число получивших 200 баллов было подготовлено во Львовском физико-математическом лицее интернате при Львовском национальном университете (16 результатов по 200 балов), второй результат - Киево- Перчерский лицей No171 "Лидер" (10 результатов), третье - Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат (9 результатов)", - заявил он.

Напомним, в июле вступил в силу закон, позволяющий абитуриентам из Крыма поступить в вузы без сдачи ВНО. Всего для поступающих с аннексированного полуострова будет предусмотрена 1 тыс. мест в вузах Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Аналогичные преференции еще раньше получили абитуриенты из отдельных регионов Луганской и Донецкой областей