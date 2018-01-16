В 2017 году количество больных корью увеличилась в почти 47 раз

В 2017 году количество больных корью в Украине увеличилось в 46,7 раза по сравнению с 2016 годом. Об этом во время брифинга сообщил директор "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита, передает УНН.

"В 2017 году было 4782 случаев заболевания корью, что в 46,7 раза выше, чем в 2016 году. Было зафиксировано 5 летальных случаев, все они в Одесской области - 3 детей, 2 взрослых", - сообщил В.Курпита.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что 86% заболевших не были вакцинированы.

Напомним, в Украине зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заболевания корью.