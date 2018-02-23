В 2017 году в Украину не пустили более 9 тысяч человек - Миграционная служба

В 2017 году Государственная миграционная служба вместе с органами Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины провела 2 профилактические операции - "Мигрант" и "Граница", в ходе которых было обнаружено 9 тыс. 678 нелегальных мигрантов, принято 9 тыс. 264 решений о принудительном возвращении граждан, взыскано 12,9 млн грн в доход государства штрафов.

Об этом говорится в отчете председателя ведомства Максима Соколюка, передает 112.ua.

Кроме того, ГСМ выдала 4 млн 033 тыс. 265 биометрических паспортов и 1 млн 096 тыс. 824 ID-паспортов. В 2016 году биометрические паспорта были выданы 1 млн 509 тыс. 288 украинцам, а ID-паспорта - 280 тыс. 252.

Также в отчете названы приоритетные направления работы службы на 2018 год. Среди них - автоматизация процессов в сфере миграции, внедрение электронных сервисов, развитие отношений с международными организациями.

Ранее в ГМС заявили, что очередь на оформление биометрических загранпаспортов должна пропасть до апреля. На данный момент в очереди на оформление загранпаспортов находятся более 700 тыс. граждан.

Выдача биометрических паспортов в Украине началась еще в 2015 году, но ажиотаж на получение начался после введения безвизового режима 11 июня 2017 года и не спадает до сих пор.