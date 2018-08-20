В 2018 г. 6,3 тыс. украинцев получили вид на жительство в Литве

За 2018 год вид на жительство в Литве получили 6 тыс. украинцев и, по мнению главы Департамента миграции Литвы, их число будет расти.

Иностранцам для работы в Литве за 7 месяцев года было выдано 22,2 тыс. виз, из которых около 80% - украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве, сообщил во вторник Департамент миграции республики.

"В ближайшие несколько лет количество граждан Украины, прибывающих в Литву, должно продолжать расти. Это обусловлено нехваткой рабочей силы в Литве и безвизовым режимом для граждан Украины. Если иммиграция будет расти такими же темпами, как и сейчас, то можно ожидать, что в следующем году украинцев будет на 30-50% больше, чем в этом году", - сказала агентству BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По утверждению руководителя Литовской ассоциации строителей Далюса Гядвиласа, в строительных компаниях страны сейчас могут работать около 2,5 тыс. украинцев. Это приблизительные цифры, поскольку они трудоустраиваются через зарегистрированные на Украине компании, а в таком случае рабочие визы им не нужны, отметил он.

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