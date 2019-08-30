В 2019 году средний чек школьного гардероба увеличился на 50%

По данным аналитики OLX, в текущем году собрать ребенка в школу стало дороже на 50%. Так одеть мальчика в школу обойдется в среднем в 1510 гривен, а девочку - в 1660 гривен. Об этом пишет facenews.

"Самый дорогой элемент гардероба - обувь, на OLX она стоит 370 грн в среднем. На канцелярию же придется заложить около 500 грн", - говорится в сообщении

В прошлом году средний чек на школьную одежду был меньше примерно наполовину, подчеркнули аналитики. В 2018 году комплект одежды для мальчика стоил 1000 грн в среднем, в этом году стоимость основных вещей в школу для мальчика составляла 1510 грн.

"Сюда вошли пара брюк, обуви, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками. Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн", - говорится в аналитике.

Что касается девочек, для них школьный гардероб в 2019 году обойдется на 150 грн дороже.

"Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1660 грн. В прошлом году родителям девочек это стоило около 1105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала обувь. Новая обойдется на OLX в 490 грн, а б/у можно найти за 250 грн", - говорится в аналитике.

Как сообщалось ранее, за два месяца лета госдолг Украины увеличился в два раза, до 82,4 млрд долларов.

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