В Адані висадили перші саджанці в лісі дружби України та Туреччини В Адані висадили перші саджанці в лісі дружби України та Туреччини

У турецькій Адані, що на сході країни, висадили перші дерева у лісі дружби України та Туреччини.

У церемонії взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар із дружиною, консул України в Анталії Емір Рустемов.

«Ініціатива створення такого лісу дружби України та Туреччини належить українсько-турецькому фонду «Хаят», що базується в Україні. Під час лісових пожеж в Туреччині влітку минулого року фонд «Хаят» розпочав акцію по збору коштів на підтримку Туреччини, до якої долучилися громадяни України, українські політики, турецькі бізнесмени. На зібрані кошти було закуплено 10 тисяч саджанців, які будуть висаджені найближчим часом і стануть символом міцної дружби між нашими народами та державами», - повідомили в посольстві.

У ході візиту в Адану українська делегація на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Туреччині Василем Боднаром зустрілася з губернатором провінції Сюлейманом Елбаном, мером Адани Зейданом Караларом, мером району Саричам, де було закладено ліс дружби Україна-Туреччина, Білялем Улудагом, представниками бізнесових кіл регіону, української та кримськотатарської діаспори.

Василь Боднар подякував турецькій стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності нашої країни та поінформував про ситуацію довкола України.

На зустрічі з мером Адани йшлося про зміцнення міжрегіональної співпраці, налагодження відносин між Аданою та Житомиром, розвиток прямих бізнес-контактів між регіонами України та Туреччини. Посол Василь Боднар подякував меру району Сейхан Акіфу Акаю за підтримку української діаспори та відкриття парку імені Ліни Костенко в Адані та обговорив низку майбутніх спільних проєктів.

Нагадаємо: У турецькому місті Адана у грудні 2019 року була офіційно зареєстрована та почала роботу українська спілка "Культурно-освітнє товариство солідарності, співпраці та дружби Адани та України". Вона стала 14-ю за рахунком в Туреччині. Нині в Туреччині офіційно зареєстровано 18 українських діаспорянських спілок.

Як повідомляв Укрінформ, у кінці липня липня у провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла. Для допомоги турецьким вогнеборцям 30 липня Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. На початку серпня в турецькі Испарту прибули чотири вертольоти авіакомпанії «Українські вертольоти».