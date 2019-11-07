В аэропорту "Борисполь" подрались нардеп Герус и Ляшко

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом в Facebook сообщил екснардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, стычка произошла в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал Геруса предателем, который работает в интересах Кремля.

Сам Герус на странице в Facebook назвал Ляшко "защитником бизнеса Ахметова. "Забытый всеми О. Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста" и они прибегают к все более изощренных способов, как вести свой бизнес", - написал он.

Нардеп добавил, что "пострадала только рубашка". "Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - добавил он.

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