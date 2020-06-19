В аэропорту Борисполь появилась лаборатория для ПЦР-тестов

МАУ установила в аэропорту лабораторию, которая делает ПЦР тесты и тесты на антитела. Пока что проверять будут только летные экипажи

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) установила в аэропорту Борисполь первую лабораторию для проведения ПЦР-тестов и тестов на антитела. Об этом в Facebook сообщил президент компании Евгений Дыхне.

"Пока будем использовать ее для нужд тестирования экипажей МАУ. Мы хотим быть на 100% уверенными, что наши экипажи и пассажиры находятся в абсолютно безопасных условиях на борту наших воздушных судов", - написал Дыхне.

Он напомнил, что у ПЦР-теста сегодня самая высокая специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа является мазок из глубокой части горла, а время выполнения анализа - три часа. При этом возможна одновременная загрузка 96 образцов, уточнил Дыхне.

Этот анализ позволяет подтвердить наличие или отсутствие инфицирования человека COVID-19 в настоящее время.

По словам Дыхне, лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР теста одного отдельного образца в течение 40 минут.

При этом, тестирование на антитела к SARS-CoV-2 позволит выявить перенесенную инфекцию и наличие определенного уровня иммунитета. Материал теста - кровь из вены, скорость - 86 тестов в час.

Дыхне также отметил, что фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если справку потребует страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - уточнил Дыхне.

12 июня Украина открыла пункты пропуска в аэропортах и разрешила въезд иностранцам.

С 15 июня Украина возобновила регулярное международное авиасообщение. Также с этой даты будет курсировать в аэропорт скоростной поезд Kyiv Boryspil Express.