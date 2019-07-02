В аэропорту "Борисполь" появился капсульный хостел (фото)

На территории терминала D Международного аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна "GettSleep Boryspil" ("Поспи в Борисполе"), который принимает туристов круглосуточно.

Об этом сообщается в системе booking.com.

"GettSleep Boryspil расположен в Киеве в 30 км от Международного выставочного центра и предлагает гостям номера с кондиционерами. Хостел размещен примерно в 32 км от музея микроминиатюр Николая Сядристого, в 32 км от Киево-Печерской лавры и в 35 км от стадиона "Олимпийский", - говорится в описании предложенного жилья.

Цены здесь стартуют от 370 гривень за одноместный номер-капсулу (размещение на 3 часа).

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За 3 часа пребывания в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривень, за 6 часов - 730 гривень. Максимальная стоимость (12 часов пребывания в двойной капсуле) - 930 гривень.

Отель начал предлагать свои услуги на сайте бронирования жилья с 20 мая этого года. Работники круглосуточной стойки регистрации говорят на английском, украинском и русском языках.

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В хостеле запрещено курить. Как видно на фотографиях, здесь есть душевые кабинки, шкафы для хранения мелких вещей, а также багажа, возможность подзарядить гаджеты.