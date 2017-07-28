В аэропорту "Борисполь" задержали партию контрабандного янтаря, спрятанного в конфетах

В международном аэропорту "Борисполь" задержали партию контрабандного янтаря.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Янтарь, спрятанный среди кондитерских изделий, пытались вывезти в Китай граждане Вьетнама.

"Для прохождения таможенного контроля они выбрали упрощенную систему - "зеленый коридор", что означает отсутствие в них предметов для декларирования а также запрещенных или ограниченных для перемещения через таможенную границу", - отмечается в сообщении.

Позже в багажном отделении терминала были обнаружены чемоданы с янтарем.

Составляется протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу. Продолжается его взвешивание.

Напомним, в 2015 году СБУ предотвратила вывоз в Китай янтаря на 0,5 млн гривен.