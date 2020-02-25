В аэропорту "Киев" рейсы из Италии проверяет врач-эпидемиолог

В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского рейсы из Италии проверяет врач-эпидемиолог, чтобы предотвратить попадание коронавируса Сovid-2019 на территорию Украины.

Об этом сообщает аэропорт "Киев" в Facebook.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом Сovid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров прибывающих пассажиров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что осуществляется измерение температуры пирометром - прибором для бесконтактного измерения температуры.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта "Киев" Укринформу уточнили, что каждый день на аэродром прибывает один рейс из Рима.

Как сообщалось, накануне правительство приняло решение о проведении температурного скрининга прибывающих в аэропорты Украины и въезжающих через контрольно-пропускные пункты, чтобы предотвратить попадание нового коронавируса на территорию Украины.

Как сообщал Укринформ, количество больных коронавирусом в Италии достигло 283 человек. Вирус продолжает распространяться по новым регионам. Семь человек умерли.

Всего в мире по состоянию на 25 февраля зарегистрировано 80 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 2699 - летальные. Выздоровели уже 27 695 человек.